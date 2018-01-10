الإحصاء يرصد تأثر أسعار المواصلات والكهرباء والتعليم برفع الدعم

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث التقارير الصادرة عنه، أهم التغيرات التي طرأت على أسعار الخدمات والسلع الأساسية تأثرًا بقرارات رفع الدعم الحكومي تدريجيًا عنها، حيث شهدت جميعها ارتفاعات مطردة، على الرغم من تراجع معدل التضخم السنوي، لشهر ديسمبر 2017 إلى 22.3%، ويعد هذا المعدل الأقل منذ نوفمبر 2016 والذي سجل 20.2%.



وفي مقدمة تلك الخدمات، سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 11.5% بسبب ارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 27.8% وأسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 39.6%.



وارتفعت أسعار قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 23.3% بسبب ارتفاع مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 7.1%، مجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة 11.8%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبـة 16% ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة 31.5%.



كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 11.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 7.3%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 22.4%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 7.8%.



كذلك شهد قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 17.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 3.7%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 31.8%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.7%.



أيضا سجل قسم التعليم ارتفاعا قدره 19.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.7%، وارتفاع أسعار مجموعة الثانوي العام والفني بنسبة 21.2% وارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة 18.2%.