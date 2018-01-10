13 قتيلاً على الأقل فى فيضانات كاليفورنيا

لقي 13 شخصاً على الأقل مصرعهم في جنوب كاليفورنيا بسبب فيضانات وحلية وانهيارات أرضية تسببت فيها عاصفة عاتية أتت أيضاً على عدد من المنازل، وفق ما أعلنت الشرطة أمس الثلاثاء.



وأوضحت السلطات أنها عثرت على الجثث في الحول وتحت الأنقاض في مدينة مونتيسيتو شمال غرب لوس أنجليس، وقال قائد شرطة مقاطة سانتا باربرا بيل براون: بكل أسى نبلغكم بأن هذا الحادث أدى حتى الآن إلى 13 وفاة مؤكدة، محذراً من ارتفاع الحصيلة.



ومن جهتها قالت فرق الإطفاء في سانتا باربرا على حسابها على تويتر إنها تستعين بالكلاب البوليسية للبحث تحت أنقاض المنازل التي دمرتها العاصفة والفيضانات الوحلية والانهيارات الأرضية عن الضحايا المتبقين، بعدما زاد عدد المسجلين في عداد المفقودين عن 20 شخصاً.



ونشرت فرق الإطفاء صوراً للمدينة المنكوبة بدا فيها عدد من شوارعها وقد غطته أنهار من الوحول والحطام والأشجار المكسّرة، وأدت العاصفة أيضاً إلى قطع مسافة 50 كيلومتراً تقريباً من الطريق السريع الرقم 101 المحاذي للساحل الأطلسي.