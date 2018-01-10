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الأربعاء 10/يناير/2018 - 08:54 ص

الإحصاء: 22.4% ارتفاعًا فى أسعار خدمات العيادات الخارجية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أميرة ممدوح
dostor.org/2016727

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة مساهمة قسم الرعاية الصحية في معدل التضخم السنوي، سجلت ارتفاعا قدره 11.2% لشهر ديسمبر 2017، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 7.3%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 22.4%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 7.8%.

وكان جهاز الإحصاء، قد أعلن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة إلى 266.8 لشهـر ديسمبر 2017 مسجـلًا انخفاضًا قـدره 0.2% عـن شهــر نوفمبر 2017، وهو أقل معدل منذ نوفمبر 2015 والذي سجل - 0.3%.

وأعزي الجهاز أسباب هــذا الانخفاض إلى انخفاض أسعـار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.6%، مجموعة الخضروات بنسبة 0.5 %، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، بالرغم من ارتفاع مجموعة الفواكه بنسبة 2.8%، مجمـوعة الزيوت والدهـون بنسبة 0.3%.

كما تراجع معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2017 إلى 22.3%، ويعد هذا المعدل الأقل منذ نوفمبر 2016 والذي سجل 20.2%، على الرغم من ارتفاع كافة أقسام السلع والخدمات.

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