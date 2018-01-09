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فن
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 09:44 م

ايهاب توفيق يدخل عالم الأكشن بكليب «فيكوا ايه»

ايهاب توفيق يدخل
منة سالم
dostor.org/2016564

ينتظر المطرب ايهاب توفيق وخالد عضو فرقة ميامى الكويتية، انتهاء المخرج محمد عبد الجواد، من مونتاج كليبهما الجديد «فيكوا ايه»، الذين انتهوا من تصويره قبل أيام قليلة، فى عدة أماكن بالقاهرة.
وأكد المخرج محمد عبد الجواد، أن الكليب يحتوى على عدد من مشاهد الأكشن، مستخدمًا تقنيات جديدة وأفكار مختلفة، عن ما قدماه المطربين من قبل فى أغانيهم المصورة.

وقال عبد الجواد، إن الكليب تم تصويره فى عدد كبير من الأماكن بالقاهرة، من بينهم المعادى، الزمالك، والمقطم، نظرًا لكثرة أحداث الكليب.

وأغنية «فيكوا إيه» من تأليف الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وإنتاج شركة إيوا جولف للمنتج فيصل العيسي، وإخراج محمد عبد الجواد.

ايهاب توفيق يدخل عالم الأكشن بكليب «فيكوا ايه»
ايهاب توفيق يدخل عالم الأكشن بكليب «فيكوا ايه»
ايهاب توفيق يدخل عالم الأكشن بكليب «فيكوا ايه»
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