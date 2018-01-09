إسرائيل تخطط لبناء 1285 وحدة استيطانية في 2018

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، افيجدور ليبرمان، اليوم، أنه سيطلب الموافقة على خطة لبناء 1285 وحدة سكنية جديدة العام الحالي في مستوطنات في الضفة الغربية.



وقالت وزارة الدفاع إن ليبرمان، سيطلب غدا الأربعاء «موافقة مجلس التخطيط الأعلى على خطة للمباشرة فورًا ببناء 1285 وحدة سكنية في يهودا والسامرة»، التسمية التي تعتمدها السلطات الاسرائيلية للضفة الغربية.



وأضافت الوزارة أن ليبرمان سيطلب المضي قدما في مشاريع بناء 2500 وحدة سكنية جديدة في أكثر من 20 موقعًا.



ويعقد مجلس التخطيط الأعلى عدة اجتماعات سنويًا لدراسة مشاريع بناء استيطانية والموافقة عليها.



وأعلنت "السلام الآن"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية معارضة للاستيطان، أنه تمت الموافقة على 6742 مشروع بناء في المستوطنات عام 2017، وهذا أعلى رقم منذ عام 2013، وفي عام 2016، وافقت اللجنة على 2629 وحدة استيطانية.



وفي ديسمبر الماضي، تبنت اللجنة المركزية في الليكود حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإجماع قرارا يطالب ممثلي الحزب المنتخبين بـ"السماح بحرية البناء وتطبيق القانون في مختلف أراضي المستوطنات اليهودية".

وانتقد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قرار حزب الليكود، وعدم إدانة الولايات المتحدة إسرائيل لـ"جرائمها ضد الشعب الفلسطيني".

وقال عباس إن التصويت ما كان ليحصل لولا الدعم الكامل من واشنطن.



ويقيم نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل قبل 50 عامًا.