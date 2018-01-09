القاهرة : الثلاثاء 09 يناير 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 09:01 م

البنك المركزي يحذر من تداول عملة «البيتكوين»

عملة «البيتكوين»
عملة «البيتكوين»
راندا التوني
dostor.org/2016533

أكد البنك المركزي المصري اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي فقط.

وأهاب البنك بالمتعاملين داخل السوق المصرية توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.

وقال البنك في بيان: «في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لما تم تداوله مؤخرا من أخبار تتعلق بالعملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين وغيرها، يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل من مخاطر مرتفعة؛ حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة».

جدير بالذكر أن تلك العملات الافتراضية المشفرة لا يصدرها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلي الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

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