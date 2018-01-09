إنتاج النفط الأمريكي يتجاوز 11 مليون برميل في 2019

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن يقفز متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة ليسجل مستوى قياسيا خلال العام الجاري، على أن يتجاوز مستوى 11 مليون برميل يوميا في العام المقبل.



وأوضح التقرير الشهري الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أنه من المتوقع أن يصل متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال عام 2018 إلى مستوى 10.3 مليون برميل يوميا.



وقالت الوكالة الأمريكية إن إنتاج الولايات المتحدة خلال العام الجاري سوف يسجل مستوى قياسيا جديدا يتجاوز المستوى القياسي المسجل في عام 1970 الذي يبلغ 9.6 مليون برميل يوميا.



وأظهر التقرير أنه من المتوقع أن يقفز متوسط الإنتاج النفطي الأمريكي إلى 10.8 مليون برميل يوميا في العام المقبل على أن يتجاوز مستوى 11 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2019.



وكانت تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى أن متوسط الإنتاج الأمريكي في عام 2017 سوف يبلغ 9.3 مليون برميل يوميا وأن يبلغ متوسط الإنتاج في ديسمبر الماضي 9.9 مليون برميل يوميا.