مسئول أمريكي: واشنطن لن ترسل دبلوماسيين إلى سفارتها في كوبا

قال مسئول أمريكي، إن الحكومة لن ترسل أمريكيين إلى سفارتها في هافانا في الوقت الحالي، وسط مخاوف بشأن ما تقول واشنطن إنها هجمات أدت إلى مرض 24 دبلوماسيا.



وتحدث المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه خلال جلسة في لجنة فرعية تابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اليوم، بشأن تعامل وزارة الخارجية مع المشكلات الصحية.

ومن المقرر أن يدلي ثلاثة مسئولين من الوزارة بشهادتهم أمام الجلسة التي يرأسها السناتور الجمهوري ماركو روبيو وهو من أصل كوبي ومنتقد شديد للحكومة الشيوعية في كوبا.



ورغم أن الولايات المتحدة، لم تتهم الحكومة الكوبية، رسميا بالمسئولية عن المشكلات الصحية التي أثرت على 24 دبلوماسيا أمريكيا وأفراد أسرهم خلال 18 شهرا، قال الرئيس دونالد ترامب إن هافانا تتحمل اللوم، وتنفي كوبا الاتهامات.