إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

أصيب مساء اليوم، شاب فلسطيني بالرصاص الحي في قدمه خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع شرق بيت لحم.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، إن الشاب قصي محمد العمور، 20 عاما، أصيب بعيار ناري في القدم، أثناء المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع.



وأضافت أن مواجهات اندلعت على المدخل الغربي لبلدة تقوع وتحديدا في محيط البلدية، بين الشبان وقوات الاحتلال التي فتحت نيران أسلحتها من رصاص حي ومعدني مغلف بالمطاط وقنابل غاز وصوت تجاههم، ما أدى إلى إصابة قصي برصاصة في قدمه.



وأوضحت أنه نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالته بالمستقرة، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، لكنهم عولجوا ميدانيا.