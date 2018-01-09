«معلومات الطاقة» ترفع توقعاتها لأسعار النفط

رفعت وكالة إدارة معومات الطاقة الأمريكية، من توقعاتها المستقبلية بشأن متوسط أسعار النفط خلال عامي 2018 و2019.



وكشف تقرير النظرة المستقبلية الصادر عن وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، عن أنه من المتوقع أن يسجل متوسط سعر خام "نايمكس" 55.33 دولار للبرميل خلال العام الجاري بزيادة قدرها 4.8% عن توقعات ديسمبر الماضي.



وتوقعت الوكالة أن يصل متوسط سعر الخام الأمريكي إلى 57.43 دولار للبرميل في العام المقبل.



وذكر التقرير أن الوكالة الأمريكية رفعت تقديراتها بشأن متوسط سعر الخام القياسي "برنت" في عام 2018 بنحو 4.3% ليسجل 59.74 و61.43 دولار للبرميل خلال عامي 2018 و2019 على الترتيب.