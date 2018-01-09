«أمن قنا» يكشف ملابسات مقتل مزارع بنجع حمادي

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء الثلاثاء، غموض العثور على جثة مزارع ملقاة بالقرب من أرض زراعية بقرية الدم والنار، التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، أمس الإثنين، إخطارًا من اللواء أشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة محمود شاوري، 35 عامًا، مزارع، بها أثار طلقات نارية وملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية أبو حزام الشهيرة بقرية الدم والنار في نجع حمادي.



وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، لـ"الدستور"، إن الأجهزة البحثية ورجال المباحث الجنائية كشفت قيام، ممدوح.أ.أ، 34 عامًا، مزارع، بقتل المزارع بطلقات من بندقية آلية وإلقاء جثته في منطقة زراعية.



وأضاف أن المتهم كان بينه وبين المجني عليه خلافات مالية، واستدرجه إلى منطقة زراعية بحجّة حل تلك الخلافات بينهما، لكنه كان ينوي لقتله وقام بإطلاق الرصاص عليه من بندقيته الألية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.