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الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:27 م

«هيئة الكتاب» تحصد جوائز «ساويرس الثقافية» بـ4 أعمال

الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج علي
حسام الضمراني
dostor.org/2016504

حصلت إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، على معظم جوائز «ساويرس الثقافية»، فى 4 مجالات مختلفة للجائزة.

وحصدت المجموعة القصصية «فى بيت مصاص الدماء» للكاتبة سمر نور على جائزة كبار الأدباء فرع القصة القصير، كما حصلت رواية «أنثى موازية» للكاتب على سيد، على جائزة أفضل رواية فرع شباب الأدباء.

وفى مجال النقد الأدبي، جاءت الجائزة مناصفة بين كتاب «العائش فى السرد» للناقد رضا عطية، وكتاب «المواطنة فى الرواية المصرية.. إدوارد الخراط نموذجا»، تأليف محمود أحمد عبد الله.

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