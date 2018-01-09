رئيس جامعة المنصورة يكرم فريقى زراعة الكبد وجراحة التجميل

كرم الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، فريقي زراعة الكبد وجراحة التجميل خلال اجتماع مجلس كلية الطب على الإنجازات الطبية التي تمت خلال الفترة الماضية وتقديرًا لكل الجهود المتميزة للارتقاء بالمنظومة الطبية.



وضمت قائمة المكرمين الدكتور محمد عبدالوهاب، المشرف على برنامج زراعة الكبد، والدكتور أحمد عبدالرءوف، مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي والفريق المعاون ببرنامج زراعة الكبد، والدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد الحديدي، المشرف على مركز الحروق والتجميل، والدكتور عمرو خاطر، مدرس التجميل، والفريق الطبي المعاون، إضافة إلى الدكتور إلهامي الخولي، أستاذ بقسم الفارماكولوجى أحد رواد القسم بكلية الطب.