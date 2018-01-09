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الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:25 م

النيابة: بندقية آلية استخدمت في محاولة اغتيال مساعد مدير أمن الدقهلية

النيابة: بندقية آلية
الدقهلية-رامي السيد
dostor.org/2016501

عثر أمير ناصف، رئيس نيابة طلخا، خلال المعاينة التي تجريها النيابة بإشراف المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، لموقع حادث محاولة اغتيال اللواء ضياء عطية، مساعد مدير أمن الدقهلية، على مقذوف ثالث في السيارة.

وكان فريق من الأدلة الجنائية، قد انتقل إلى موقع الحادث وعثر على مقذوفين من فوارغ طلقات نارية من بندقية آلية 7.62*39، وبإجراء النيابة العامة معاينة لتتبع مسار الطلقات عثروا على مقذوف ثالث له فتحة دخول بالقائم الأيمن للسيارة ولا توجد له فتحة خروج.

وتمكن رئيس النيابة من استخراج المقذوف، وسلمه لقسم الأدلة الجنائية لتحليل الطلقات.

وكان مجهولان يستقلان دراجة نارية، أطلقا عدة أعيرة نارية في اتجاه لواء شرطة، أثناء مروره بشارع الزراعة في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، دون أن يسفر الحادث عن إصابته.

وأوضح شهود عيان، أن المجهولين فرا من موقع الحادث بعد إطلاق الرصاص وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.

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