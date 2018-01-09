ترامب يتحدى «وينفري»: بإمكاني هزيمتك في انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بإمكانه هزيمة أوبرا وينفري مقدمة البرامج الحوارية التلفزيونية في انتخابات الرئاسة، لكنه قال إنه لا يعتقد أنها سترشح نفسها.



وقال ترامب للصحفيين، خلال لقاء مع نواب في البيت الأبيض إنه يحب وينفري التي أدت كلمتها في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب مساء الأحد إلى إثارة تكهنات بأنها سترشح نفسها عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة في 2020.



كانت صديقة مقربة لوينفري قالت في وقت سابق، الثلاثاء، إن وينفري لا تفكر حاليًا في خوض انتخابات الرئاسة.



وقالت جايلي كينج، كاتمة أسرار وينفري، في لقاء مع شبكة (سي.بي.إس) إن الموقف السابق للإعلامية البالغة من العمر 63 عامًا بعدم اهتمامها بخوض انتخابات الرئاسة لم يتغير.



تعد وينفري، المنتجة التلفزيونية والسينمائية والممثلة، إحدى أكثر النساء في الولايات المتحدة ثراء، وكثيرًا ما ارتبط اسمها بسياسات الحزب الديمقراطي وأنشطته في جمع التبرعات.