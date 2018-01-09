5 سنوات لتشكيل عصابي سرق مواطنًا بالطريق العام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة الأزبكية المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدي حسين وعادل الغويط بالسجن 5 سنوات لتشكيل عصابي سرق مواطنًا في الطريق العام.



كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 2531 لسنة 2017 جنايات الأزبكية عن قيام المتهمين "سماح.ع" و"علي م" و"أحمد.م "و"جابر.س" بسرقة مبلغ نقدي 400 جنيه مملوك للمجني مصطفى. ك بالطريق العام ليلًا كرهًا عنه بأن استوقفوه وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء مطواة وشفرات مهددين إيّاه وانهالوا عليه ضربًا بالأيدي.



ودلت تحريات معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية بأن جميع المتهمين ارتكبوا الواقعة وقيامهم بتشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين.