القاهرة : الثلاثاء 09 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:02 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
07:11 ص

بدء أول محادثات رسمية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية
12:46 ص

لماذا يحتفل «جوجل» بميلاد الشاعر فاروق شوشة؟
12:24 ص

اليوم.. الحكم على 30 متهمًا بـ«خلية أوسيم الإرهابية»
09:15 م

الحوثيون ينشرون فيديو لاستهداف مقاتلة تابعة للتحالف العربي
07:36 م

رحاب هاني تكتب: 9 حقائق غير مفيدة إطلاقًا.. رقم 10 هتدهشك!
05:18 م

كولومبيا والفلبين الأكثر سعادة حول العالم وإيران والعراق الأتعس
11:50 ص

قاضية بـ«الدستورى الفرنسى»: أبطلنا 10 ملايين صوت فى الانتخابات الرئاسية
07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
07:28 ص

اليوم.. نظر استئناف مبارك ونجليه على تأييد الحجز الإدارى لأموالهم
04:06 م

بالتواريخ.. رحلة المصرية للاتصالات من أول خط أرضي إلى شبكة «we»
02:27 ص

بالفيديو.. لحظة سقوط سيدة إثيوبية من الطابق السابع بدار السلام
مصر
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 09:38 ص

«مدبولي»: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المياه المغذية للعاصمة الإدارية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
dostor.org/2015610

عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس للمرحلة الأولى من مشروع، مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة، بطاقة 500 ألف م3 يوميا، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفذ المرحلة الثانية من المشروع، بطاقة 500 ألف م3 يوم، لتغذية المراحل الجديدة من العاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته الكبيرة بتشغيل وافتتاح مشروع مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة، وذلك بعد 10 سنوات تقريبا من بدء المشروع، الذى واجه تنفيذه تحديات كبيرة، حيث أن العمل بدأ بهذا المشروع في عام 2007، بمأخذ المشروع، بمنطقة المعادى، وتوقف المشروع لفترات لأسباب فنية وتنفيذية، وأخذت الوزارة على عاتقها مهمة حل مشكلاته.

وأكد الوزير في بيان له منذ قليل، أن هدف الوزارة الأول كان هو تشغيل المشروع، ووصول المياه إلى سكان القاهرة الجديدة، الذين عانوا من سوء الخدمة، وكذا تنمية نحو ثلث المدينة، التى تتغذى بمياه هذا المشروع، إضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها بالمشروع على إنشاء المأخذ، والروافع، والمحطة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا المشروع العملاق الذي تم افتتاحه أمس، به أربعة مكونات رئيسية وهي: تنفيذ مأخذ للمياه العكرة بطاقة 2 مليون متر مكعب في اليوم، بمنطقة المعادى، على نهر النيل، ومشروع الروافع على خطوط نقل المياه العكرة، ومشروع الخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة المياه المرشحة بالقاهرة الجديدة، والمرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف م3يوم، وكذا المرحلة الثانية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية، تمكنت من تشغيل عدد كبير من المشروعات المهمة التى استفاد منها المواطنون، وكانت تمثل تحديا كبيرا، وبدأ العمل بها منذ سنوات، على رأسها مشروع مياه القاهرة الجديدة، ومحطة مياه 6 أكتوبر، ومحطة مياه العاشر من رمضان، هذا بخلاف حل مشكلات قديمة فى الصرف الصحى، على رأسها بالطبع، تشغيل المعالجة الثلاثية بمحطتى كيما 1و2 بأسوان.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21

منذ يومين

اليوم.. فتح حدائق القاهرة مجانًا بمناسبة احتفالات عيد الميلاد

منذ 4 أيام

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم

منذ 4 أيام

الرئيس السيسى: صلاح نموذج لشباب مصر الواعد الطامح لتحقيق ذاته

منذ 5 أيام

علاء النهرى: إطلاق قمر صناعى مصرى بنسبة 100% بحلول 2022

الآن

«الكهرباء» ترفع نسبة الفوائد على تقسيط الفواتير إلى 19.25%

تٌشرف على سباق الرئاسة.. 10 معلومات عن الهيئة الوطنية للانتخابات

اليوم.. محاكمة 13 أمين شرطة فى «التحريض على تعطيل العمل»

شاكيرا تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على «يوتيوب»

الأكثر قراءة

لماذا يحتفل «جوجل» بميلاد الشاعر فاروق شوشة؟

شاهد.. الفنانة دنيا عبدالعزيز برفقة حارس مرمى الأهلى محمد الشناوى

فيديو.. زوجة «أوس أوس» تعترف بعدم حبها له

غارات إسرائيلية على موقع للجيش السوري في دمشق

ألبومات الصور

مشاهير الفن يشاركون حفل توزيع جوائز مسابقة ساويرس

بالصور.. إقبال ضعيف فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بسوهاج

المؤتمر الأول للاتحاد العربى للقضاء الإدارى

النادى الاجتماعى بمطروح يحتفل بأعياد الميلاد

نجم الساعة

كيف هزمت مصر الإرهاب فى احتفالات عيد الميلاد؟

الأكثر قراءة

لماذا يحتفل «جوجل» بميلاد الشاعر فاروق شوشة؟

شاهد.. الفنانة دنيا عبدالعزيز برفقة حارس مرمى الأهلى محمد الشناوى

فيديو.. زوجة «أوس أوس» تعترف بعدم حبها له

غارات إسرائيلية على موقع للجيش السوري في دمشق

كشكول

الطفل الكذاب.. السبب قبل العجب

"إبراهيم نشأت" يطالب بـ"لجنة" لتعيين معاونين في المديريات

محمود صقر: نحتاج إلى بيئة مشجعة للبحث العلمي

رئيس مجلس الأباء بالقاهرة: أنا "الممثل الشرعي" لأولياء الأمور

عرض خاص بفندق الماسة لثمرة تعاون "الأزهـر" و"البحث العلمي"

منوعات

بالصور.. ثلوج كثيفة تضرب بلدة صحراوية

لماذا يحتفل «جوجل» بميلاد الشاعر فاروق شوشة؟

فيديوجراف.. «هزيمة الزمالك وفنانات العالم» أبرز 5 أخبار اليوم

المثقف

رواية «بكالوريوس إعدام» جديد دار غراب للنشر

ولاد الكار

«الصحفيين»: 4 فبراير.. استئناف رحلات اليوم الواحد

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: محطة جديدة فى حياتك المهنية

الصحة

حقيقة تأثير المضادات الحيوية على الأنفلونزا

الدستور على فيسبوك
ads