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الثلاثاء 09/يناير/2018 - 09:37 ص

تعليم أسيوط ينهي استعداداته لامتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2015609

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادة الإعدادية والتى ستبدأ السبت 13 يناير الجاري وتنتهي الخميس من نفس الأسبوع.

ومن جانبه تفقد صلاح فتحى بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية البالغ عددها 342 لجنة لمتابعة إتمام تجهيزها كما عقد وكيل الوزارة اجتماعا ضم رؤساء اللجان ومديري الإدارات التعليمية المختلفة لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وطالب وكيل الوزارة رؤساء اللجان بضرورة إتباع تعليمات القرارات الوزارية المنظمة لعملية الامتحانات مطالبا رؤساء اللجان بضرورة توفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجنة خاصة وأن جميع اللجان بها ما يكفل أن يؤدى العمل بهدوء، مشيرا إلى أن العملية داخل اللجنة تتمثل في الطالب والملاحظ والامتحان وما يربط الطالب والملاحظ هو الامتحان وما يربطهم جميعا هو القانون المنظم للامتحانات.

وأوضح بدوى أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات في جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على ضرورة غلق باب اللجنة مع مسئول الأمن مسبقا ومنع دخول أي شخص لمقار لجان الامتحان من غير ذوى الصفة من لهم حق المتابعة فقط.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم توقيع بروتوكولا مع مديرية الأمن بشأن تأمين اللجان والكنترولات على مستوى المحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات.

ولفت بدوى على ضرورة محاربة الغش بكافة أشكاله داخل اللجان وخارجها وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب لافتا إلى أن رئيس اللجنة هو المسئول الأول عن أي خلل قد يقع داخل اللجنة.

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