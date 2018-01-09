القاهرة : الثلاثاء 09 يناير 2018
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الثلاثاء 09/يناير/2018 - 09:29 ص

«غندور»: أبلغنا الخارجية المصرية بأسباب استدعاء سفير السودان بالقاهرة

وزير الخارجية السوداني،
وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور
dostor.org/2015605

كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عن أن وزارته أبلغت الخارجية المصرية سبب استدعاء سفيرها في القاهرة إلى الخرطوم.

وقال غندور، في تصريح خاص لصحيفة "المجهر السياسي" السودانية، اليوم الثلاثاء: "أبلغنا الخارجية المصرية بأسباب استدعاء سفير السودان بالقاهرة بالتفصيل". لكن الوزير تحفظ عن ذكر التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد استدعت سفيرها في القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، خلال الأسبوع الماضي، لغرض التشاور، فيما لم تذكر الخارجية السودانية أي تفاصيل أخرى.

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