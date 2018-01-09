إلغاء رحلات البالون الطائر لسوء الأحوال الجوية في الأقصر

ألغت الشركات السياحية العاملة بمجال سياحة البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جميع رحلاتها وقامت بتأجيل الحجوزات لديها من جانب السائحين بسبب سوء الأحوال الجوية.



من جانبه أوضح هشام الدستوقي، مدير إحدى الشركات السياحة للبالون الطائر بمحافظة الأقصر، أن شركات السياحة تم إخطارها صباح اليوم من جانب مطار البالون عقب رصد حالة الطقس بإلغاء كافة رحلاتها وذلك لعدم توافر كافة العوامل المساعدة علي التحليق، حيث ظهرت شبورة بالسماء من شأنها إعاقة الرؤية لقائدي رحلات البالون.



وأشار خلال تصريح خاص لـ" الدستور" إلى أن شركات البالون قامت بتأجيل الرحلات الخاصة بها ليوم الغد، حيث إن هناك حالة من الإقبال على تجربة البالون الطائر من جانب السائحين خاصة خلال تلك الفترة.



وأكد أن الحادث الأخير الذي تعرض له أحد المناطيد والذي أسفر عن مقتل سائح من جنوب أفريقيا وإصابة 15 آخرين من بينهم قائد البالون، لم يؤثر على سياحة البالون بشكل ملموس.