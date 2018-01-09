القاهرة : الثلاثاء 09 يناير 2018
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الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:59 ص

العراق: 3 آلاف داعشي يهددون ديالى وصلاح الدين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2015601

كشف تقرير أمني عراقي "وجود نحو 3 آلاف داعشي في صحراء نينوى، إضافةً للمئات داخل مدينة الموصل ومناطق ديالى وصلاح الدين".

وقالت مصادر، لصحيفة عكاظ السعودية، اليوم الثلاثاء، إن "التقرير الأمني تحدث عن مساعدات لوجستية تتلقاها عناصر التنظيم الإرهابي من جهات مجهولة تسهل تحركاتهم".

ورفضت المصادر ذاتها، الإفصاح عما إذا كان التقرير الأمني يتحدث عن خطة لدى داعش للسيطرة على مناطق بين ديالى وصلاح الدين، بقطع كل الطرق المؤدية إلى هذه المناطق.

وفي السياق ذاته، أطلق لواء 23 في ميليشيا الحشد الشعبي، عملية أمنية شاملة لتعقب جيوب داعش بين ديالى وصلاح الدين بمشاركة التشكيلات الأمنية.

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