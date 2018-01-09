الحوثي يفرض التجنيد الإجباري لـ 10 أطفال من كل حي بصنعاء

قال مصدر حوثي من العاصمة اليمنية صنعاء، إن "أمين العاصمة المعين من الحوثيين، وجه أعيان ووجهاء أحياء 10 مديريات في أمانة العاصمة، بضرورة تجنيد كل حي 10 مجندين أطفال من طلاب المدارس، لتدريبهم قبل إرسالهم إلى جبهات القتال".



وأوضح المصدر، وفق صحيفة الوطن السعودية، اليوم الثلاثاء، أن أمين العاصمة حمود عباد، اجتمع ليلة أول أمس، بممثلي أحياء العاصمة اليمينة، وحدد حصة بـ 10 أطفال على الأقل من طلاب المدارس، من كل حي من الأحياء المعنية، إضافةً إلى طلبة الجامعات، ومن الجنسين، لتدريبهم قبل إرسالهم إلى جبهات القتال.



وأشار المصدر، إلى أن "أمين العاصمة الموالي للانقلاب أبلغ الأعيان بالانهيار الكبير على الجبهات، والنقص الحاد الذي تعانيه الجماعة الانقلابية في قتالها ضد القوات الشرعية".



وأضاف المصدر أن "عباد هدد وجهاء وأعيان الأحياء، بأن المتخلف عن تنفيذ الأوامر سيكون مصيره إما الإقصاء وتنصيب شخص آخر مكانه أو الاعتقال، أو التعدي على عرضه وأقاربه، أو التسلط على ممتلكاته"، مشيرًا إلى أن "عباد اجتمع بالأعيان والوجهاء، شاهرًا السلاح في وجوههم".