البيت الأبيض: «ترامب» يُرحب بتحدي «وينفري» في انتخابات 2020

قال متحدث باسم البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون سعيدًا بالترشح للرئاسة "بناءً على سجله الحالي" أمام مقدمة البرامج الحوارية الشهيرة أوبرا وينفري إذا قررت خوض الانتخابات في 2020.



وقال نائب السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، هوغان جيدلي، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" التي كانت تُقل ترامب إلى ناشفيل بولاية تينيسي لإلقاء كلمة أمام تجمع زراعي: "نرحب بهذا التحدي سواءً كان من أوبرا وينفري، أو أي شخص آخر".



وأضاف أنه لا يعرف "إذا اطلع ترامب على كلمة وينفري في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في وقت متأخر من يوم الأحد"، الكلمة التي أثارت تكهنات بأن وينفري تدرس الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي.



وتابع: "بغض النظر عمن يقرر الترشح ضد هذا الرئيس، سيتعين عليهم مواجهة رئيس له إنجازات قياسية في زمن قياسي".