مؤتمر «سلطات القضاء الإداري» يستعد لبدء ثاني فعالياته

بدأ منذ قليل توافد المشاركين لليوم الثاني في مؤتمر «سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية»، المقام بأحد فنادق الزمالك.



يهدف المؤتمر إلى الاطلاع على الممارسات في الدول العربية، للأعضاء بالاتحاد بالإضافة إلى الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية، ولتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة، وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على جميع أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.



وكانت قد افتتحت فعاليات المؤتمر -الذي يعقد على مدار يومين- بحضور المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والوزراء، أبرزهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من السفراء العرب والأجانب وكبار رجال الدولة.