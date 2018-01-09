القاهرة : الثلاثاء 09 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:02 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
07:11 ص

بدء أول محادثات رسمية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية
12:46 ص

لماذا يحتفل «جوجل» بميلاد الشاعر فاروق شوشة؟
12:24 ص

اليوم.. الحكم على 30 متهمًا بـ«خلية أوسيم الإرهابية»
09:15 م

الحوثيون ينشرون فيديو لاستهداف مقاتلة تابعة للتحالف العربي
07:36 م

رحاب هاني تكتب: 9 حقائق غير مفيدة إطلاقًا.. رقم 10 هتدهشك!
05:18 م

كولومبيا والفلبين الأكثر سعادة حول العالم وإيران والعراق الأتعس
11:50 ص

قاضية بـ«الدستورى الفرنسى»: أبطلنا 10 ملايين صوت فى الانتخابات الرئاسية
07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
07:28 ص

اليوم.. نظر استئناف مبارك ونجليه على تأييد الحجز الإدارى لأموالهم
04:06 م

بالتواريخ.. رحلة المصرية للاتصالات من أول خط أرضي إلى شبكة «we»
02:27 ص

بالفيديو.. لحظة سقوط سيدة إثيوبية من الطابق السابع بدار السلام
حوادث
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:52 ص

مؤتمر «سلطات القضاء الإداري» يستعد لبدء ثاني فعالياته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2015596

بدأ منذ قليل توافد المشاركين لليوم الثاني في مؤتمر «سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية»، المقام بأحد فنادق الزمالك.

يهدف المؤتمر إلى الاطلاع على الممارسات في الدول العربية، للأعضاء بالاتحاد بالإضافة إلى الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية، ولتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة، وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على جميع أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.

وكانت قد افتتحت فعاليات المؤتمر -الذي يعقد على مدار يومين- بحضور المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والوزراء، أبرزهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من السفراء العرب والأجانب وكبار رجال الدولة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

اليوم.. الحكم على 30 متهمًا بـ«خلية أوسيم الإرهابية»

منذ حوالي 22 ساعة

قاضية بـ«الدستورى الفرنسى»: أبطلنا 10 ملايين صوت فى الانتخابات الرئاسية

منذ يوم

اليوم.. نظر استئناف مبارك ونجليه على تأييد الحجز الإدارى لأموالهم

منذ يوم

بالفيديو.. لحظة سقوط سيدة إثيوبية من الطابق السابع بدار السلام

منذ يوم

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»

منذ يومين

تحقيقات النيابة فى واقعة «عفروتو المقطم»: هبوط بالدورة الدموية وراء الوفاة

الآن

«الكهرباء» ترفع نسبة الفوائد على تقسيط الفواتير إلى 19.25%

تٌشرف على سباق الرئاسة.. 10 معلومات عن الهيئة الوطنية للانتخابات

اليوم.. محاكمة 13 أمين شرطة فى «التحريض على تعطيل العمل»

شاكيرا تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على «يوتيوب»

الأكثر قراءة

لماذا يحتفل «جوجل» بميلاد الشاعر فاروق شوشة؟

شاهد.. الفنانة دنيا عبدالعزيز برفقة حارس مرمى الأهلى محمد الشناوى

فيديو.. زوجة «أوس أوس» تعترف بعدم حبها له

غارات إسرائيلية على موقع للجيش السوري في دمشق

ألبومات الصور

مشاهير الفن يشاركون حفل توزيع جوائز مسابقة ساويرس

بالصور.. إقبال ضعيف فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بسوهاج

المؤتمر الأول للاتحاد العربى للقضاء الإدارى

النادى الاجتماعى بمطروح يحتفل بأعياد الميلاد

نجم الساعة

كيف هزمت مصر الإرهاب فى احتفالات عيد الميلاد؟

الأكثر قراءة

لماذا يحتفل «جوجل» بميلاد الشاعر فاروق شوشة؟

شاهد.. الفنانة دنيا عبدالعزيز برفقة حارس مرمى الأهلى محمد الشناوى

فيديو.. زوجة «أوس أوس» تعترف بعدم حبها له

غارات إسرائيلية على موقع للجيش السوري في دمشق

كشكول

الطفل الكذاب.. السبب قبل العجب

"إبراهيم نشأت" يطالب بـ"لجنة" لتعيين معاونين في المديريات

محمود صقر: نحتاج إلى بيئة مشجعة للبحث العلمي

رئيس مجلس الأباء بالقاهرة: أنا "الممثل الشرعي" لأولياء الأمور

عرض خاص بفندق الماسة لثمرة تعاون "الأزهـر" و"البحث العلمي"

منوعات

بالصور.. ثلوج كثيفة تضرب بلدة صحراوية

لماذا يحتفل «جوجل» بميلاد الشاعر فاروق شوشة؟

فيديوجراف.. «هزيمة الزمالك وفنانات العالم» أبرز 5 أخبار اليوم

المثقف

رواية «بكالوريوس إعدام» جديد دار غراب للنشر

ولاد الكار

«الصحفيين»: 4 فبراير.. استئناف رحلات اليوم الواحد

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: محطة جديدة فى حياتك المهنية

الصحة

حقيقة تأثير المضادات الحيوية على الأنفلونزا

الدستور على فيسبوك
ads