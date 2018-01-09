تحطم قمر صناعي أميركي للتجسس

قال مسئولان أميركيان، أمس الإثنين، إن قمرًا صناعيًا للتجسس أطلق من قاعدة كيبكا نافيرال في فلوريدا، باستخدام صاروخ سبيس إكس، الأحد، لم يصل إلى مداره ويعتقد أنه تحطم.



وأوضح المسئولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القمر الصناعي، الذي صنعته شركة نورثروب غرومان، لم ينفصل عن المرحلة الثانية من الصاروخ فالكون 9، ويفترض أنه تحطم أو سقط في البحر.



وذكر أحد المسئولين أن من المفترض أن يكون القمر الصناعي "فقد".



وأضاف المسئولان أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، ولكن ليست هناك دلائل أولية على وجود شبهة تخريب أو أي تدخل آخر.