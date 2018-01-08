نيللي كريم بإطلالة جديدة من موسكو (صور)
نشرت الفنانة نيللى كريم، صورة لها من مدينة موسكو الروسية، عبر حسابها على «إنستجرام»، تظهر فيها بأزياء شتوية لعام 2018، زاهية الألوان وتوحى بالدفء.
وعلقت نيللي على صورتها قائلة: «هذا هو الشتاء في موسكو».
نشرت الفنانة نيللى كريم، صورة لها من مدينة موسكو الروسية، عبر حسابها على «إنستجرام»، تظهر فيها بأزياء شتوية لعام 2018، زاهية الألوان وتوحى بالدفء.
وعلقت نيللي على صورتها قائلة: «هذا هو الشتاء في موسكو».
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