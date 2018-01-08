القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
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الإثنين 08/يناير/2018 - 09:37 م

أيمن أبوالعلا: السيسي يسعى لتحويل مصر إلى قوة صناعية واقتصادية

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
أشرف لاشين
dostor.org/2015440

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من مشروعات التنموية التى تتمثل فى عدد من مشروعات الطرق والكبارى الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان ستكون من شأنها إحداث نقلة كبيرة فى المشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها وجذب مزيد من الاستثمارات فى ظل توافر البنية التحتية للمشروعات الجديدة.

وقال أبوالعلا فى بيان صحفى له، إن حديث الرئيس السيسي بضرورة الانتهاء من بناء 4 آلاف مصنع فى الفترة المقبلة يسهم بشكل كبير فى حل أزمة البطالة التى تواجه المجتمع المصرى.

وأضاف النائب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى بكل قوة لتنفيذ عدد من المشروعات لتحويل مصر إلى قوة صناعية واقتصادية فى غضون سنوات قليلة، والقدرة على مواجهة التحديات وخلق اقتصاد يستطيع المنافسة بقوة خلال الفترة المقبلة.

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