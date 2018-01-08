حبس معاون مباحث «المقطم» لاتهامه في واقعة «مقتل عفروتو»

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، بحبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل محمد عبد الحكيم «عفروتو» في أثناء احتجازه بتهمة الاتجار في المخدرات بقسم المقطم.



وقررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبدالشافي، المحامي العام الأول للنيابات، حبس 43 من أقارب وأصدقاء محمد «عفروتو» 4 أيام لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، احتجاجًا على وفاة الأخير.



ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.