القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
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الإثنين 08/يناير/2018 - 09:29 م

بالأسماء.. الفائزون بجوائز مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2017

بالأسماء.. الفائزون
حسام الضمراني- إيهاب مصطفى - وائل توفيق
dostor.org/2015436

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية أسماء الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية لعام 2017، والذى أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الإثنين، وجاءت أسماء الحاصلين على نتائج الجائزة كالآتي:


◘ جائزة أفضل عمل روائي (الفرع الأول - كبار الأدباء) مناصفة بين:
○ رواية "العشب" سعد عبدالفتاح عن الكتب خان
○ رواية "باولو" يوسف رخا عن التنوير للنشر

◘ جائزة أفضل مجموعة قصصية الفرع الأول كبار الأدباء مناصفة بين:
○ المجموعة القصصية "كشك الأورام" سعيد نوح عن دار بتانة
○ المجموعة القصصية "في بيت مصاص دماء" سمر نور عن هيئة الكتاب

◘ جائزة أفضل عمل روائي، الفرع الثاني(شباب الأدباء)
المركز الأول مناصفة بين:
رواية "أنثى موازية" للكاتب علي سيد، عن هيئة الكتاب
رواية "في غرفة العنكبوت" محمدج عبد النبي،عن العين

◘ المركز الثاني مناصفة بين:
○ رواية "حكايات الحسن والحزن" لـ أحمد شوقي علي - دار الأداب
○ رواية مقام غيابك لـ «مينا هاني» - عن روافد

◘ جائزة أفضل مجموعة قصصية - الفرع الثاني (شباب الأدباء) الأولى مناصفة بين:
○ المجموعة القصصية "خط انتحار" للكاتب أمير زكي - الكتب خان
○ المجموعة القصصية "موسم الهجرة إلى أركيديا" للكاتب محمد علاء الدين - دار ميريت

◘ المركز الثاني مناصفة بين:
○ المجموعة القصصية "نشيد الجنرال" مارك أمجد" - دار الثقافة الجديدة
○ المجموعة القصصية "البطلة لا يجب أن تكون بدينة" شيرين فتحي - دار كلمة

◘ السيناريو - فرع كبار الكُتّاب
○ سيناريو فيلم "عنها" إسلام العزازي

◘ جائزة أفضل سيناريو فرع شباب الأدباء
○ سيناريو فيلم شحاتة هارون (آخر الموهيكان) تأليف رشا عزت

◘ جائزة أفضل نص مسرحي
"الساعة الأخيرة من حياة الكولونيل" - تاليف عيسى جمال الدين
○ المركز الثاني التاني مناصفة بين:
○ النص المسرحي «كان يا ما نيكان» لـ «تامر عبدالحميد»
○ النص المسرحي "فردة حذاء واحدة تسع الجميع"ياسمين إمام

◘ جائزة النقد الأدبي مناصفة بين:
○ كتاب المواطنة في الرواية المصرية: إدوارد الخراط نموذجًا - الدكتور محمود أحمد عبدالله
○ كتاب "العائش في السرد" الدكتور رضا عطية إسكندر

بالأسماء.. الفائزون بجوائز مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2017
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