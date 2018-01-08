بالأسماء.. الفائزون بجوائز مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2017
أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية أسماء الفائزين بجوائز ساويرس الثقافية لعام 2017، والذى أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الإثنين، وجاءت أسماء الحاصلين على نتائج الجائزة كالآتي:
◘ جائزة أفضل عمل روائي (الفرع الأول - كبار الأدباء) مناصفة بين:
○ رواية "العشب" سعد عبدالفتاح عن الكتب خان
○ رواية "باولو" يوسف رخا عن التنوير للنشر
◘ جائزة أفضل مجموعة قصصية الفرع الأول كبار الأدباء مناصفة بين:
○ المجموعة القصصية "كشك الأورام" سعيد نوح عن دار بتانة
○ المجموعة القصصية "في بيت مصاص دماء" سمر نور عن هيئة الكتاب
◘ جائزة أفضل عمل روائي، الفرع الثاني(شباب الأدباء)
المركز الأول مناصفة بين:
رواية "أنثى موازية" للكاتب علي سيد، عن هيئة الكتاب
رواية "في غرفة العنكبوت" محمدج عبد النبي،عن العين
◘ المركز الثاني مناصفة بين:
○ رواية "حكايات الحسن والحزن" لـ أحمد شوقي علي - دار الأداب
○ رواية مقام غيابك لـ «مينا هاني» - عن روافد
◘ جائزة أفضل مجموعة قصصية - الفرع الثاني (شباب الأدباء) الأولى مناصفة بين:
○ المجموعة القصصية "خط انتحار" للكاتب أمير زكي - الكتب خان
○ المجموعة القصصية "موسم الهجرة إلى أركيديا" للكاتب محمد علاء الدين - دار ميريت
◘ المركز الثاني مناصفة بين:
○ المجموعة القصصية "نشيد الجنرال" مارك أمجد" - دار الثقافة الجديدة
○ المجموعة القصصية "البطلة لا يجب أن تكون بدينة" شيرين فتحي - دار كلمة
◘ السيناريو - فرع كبار الكُتّاب
○ سيناريو فيلم "عنها" إسلام العزازي
◘ جائزة أفضل سيناريو فرع شباب الأدباء
○ سيناريو فيلم شحاتة هارون (آخر الموهيكان) تأليف رشا عزت
◘ جائزة أفضل نص مسرحي
"الساعة الأخيرة من حياة الكولونيل" - تاليف عيسى جمال الدين
○ المركز الثاني التاني مناصفة بين:
○ النص المسرحي «كان يا ما نيكان» لـ «تامر عبدالحميد»
○ النص المسرحي "فردة حذاء واحدة تسع الجميع"ياسمين إمام
◘ جائزة النقد الأدبي مناصفة بين:
○ كتاب المواطنة في الرواية المصرية: إدوارد الخراط نموذجًا - الدكتور محمود أحمد عبدالله
○ كتاب "العائش في السرد" الدكتور رضا عطية إسكندر