الحوثيون يهدّدون باستهداف السفن في البحر الأحمر ووقف الملاحة الدولية

هدّدت جماعة الحوثي بإغلاق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، واستهداف السفن المارة به إذا لم يتم وقف عمليات التحالف العربي في اليمن.



جاء ذلك، خلال لقاء صالح الصماد رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين، اليوم بنائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.



وأوضحت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل استمرار عمليات التحالف وجهود الأمم المتحدة المبذولة في الجوانب الإنسانية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.



