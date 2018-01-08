القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
09:15 م

الحوثيون ينشرون فيديو لاستهداف مقاتلة تابعة للتحالف العربي
07:36 م

رحاب هاني تكتب: 9 حقائق غير مفيدة إطلاقًا.. رقم 10 هتدهشك!
05:18 م

كولومبيا والفلبين الأكثر سعادة حول العالم وإيران والعراق الأتعس
11:50 ص

قاضية بـ«الدستورى الفرنسى»: أبطلنا 10 ملايين صوت فى الانتخابات الرئاسية
07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
07:28 ص

اليوم.. نظر استئناف مبارك ونجليه على تأييد الحجز الإدارى لأموالهم
04:06 م

بالتواريخ.. رحلة المصرية للاتصالات من أول خط أرضي إلى شبكة «we»
02:27 ص

بالفيديو.. لحظة سقوط سيدة إثيوبية من الطابق السابع بدار السلام
02:02 ص

خبراء بيئيون يكشفون أسباب نفوق حوت الإسكندرية
12:42 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
10:11 م

السودان يأسف لإدراجه على قائمة منتهكي الحريات الدينية
09:04 م

تحقيقات النيابة فى واقعة «عفروتو المقطم»: هبوط بالدورة الدموية وراء الوفاة
عالم
الإثنين 08/يناير/2018 - 09:27 م

الحوثيون يهدّدون باستهداف السفن في البحر الأحمر ووقف الملاحة الدولية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد عمر
dostor.org/2015435

هدّدت جماعة الحوثي بإغلاق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، واستهداف السفن المارة به إذا لم يتم وقف عمليات التحالف العربي في اليمن.

جاء ذلك، خلال لقاء صالح الصماد رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين، اليوم بنائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.

وأوضحت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل استمرار عمليات التحالف وجهود الأمم المتحدة المبذولة في الجوانب الإنسانية بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعة

الحوثيون ينشرون فيديو لاستهداف مقاتلة تابعة للتحالف العربي

منذ حوالي 5 ساعات

كولومبيا والفلبين الأكثر سعادة حول العالم وإيران والعراق الأتعس

منذ يوم

السودان يأسف لإدراجه على قائمة منتهكي الحريات الدينية

منذ يوم

شاهد.. 30 قتيلًا في تفجير ضخم بإدلب السورية

منذ يوم

تعليق الدراسة في ولاية سودانية بسبب اتساع الاحتجاجات

منذ يومين

ترامب يغازل معارضي هوليوود باستضافة فيلم يهينه في البيت الأبيض

الآن

بين الشوطين.. جمهور الزمالك يطالب برحيل «مرسي والشناوي» (فيديو)

صناع وأبطال «جدو نحنوح»: الفيلم كوميدي ويقدم رسالة

صيحات جماهير الأهلي تعلو في «ميت عقبة» (فيديو)

مادلين طبر وبشرى في حفل توزيع جوائز «ساويرس الثقافية» (صور)

الأكثر قراءة

حبس معاون مباحث «المقطم» لاتهامه في واقعة «مقتل عفروتو»

فيديو.. زوجة «أوس أوس» تعترف بعدم حبها له

لهذا السبب تحركت السمكة المقلية!

«الجنيه السوداني هيعوم».. الدولار بـ30 والإعدام عقوبة تجار العملة

ألبومات الصور

بالصور.. إقبال ضعيف فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بسوهاج

المؤتمر الأول للاتحاد العربى للقضاء الإدارى

النادى الاجتماعى بمطروح يحتفل بأعياد الميلاد

بالصور.. إطلالات أجمل فنانات العالم فى حفل «جولدن جلوب»

نجم الساعة

كيف هزمت مصر الإرهاب فى احتفالات عيد الميلاد؟

ads
الأكثر قراءة

حبس معاون مباحث «المقطم» لاتهامه في واقعة «مقتل عفروتو»

فيديو.. زوجة «أوس أوس» تعترف بعدم حبها له

لهذا السبب تحركت السمكة المقلية!

«الجنيه السوداني هيعوم».. الدولار بـ30 والإعدام عقوبة تجار العملة

كشكول

الطفل الكذاب.. السبب قبل العجب

"إبراهيم نشأت" يطالب بـ"لجنة" لتعيين معاونين في المديريات

محمود صقر: نحتاج إلى بيئة مشجعة للبحث العلمي

رئيس مجلس الأباء بالقاهرة: أنا "الممثل الشرعي" لأولياء الأمور

عرض خاص بفندق الماسة لثمرة تعاون "الأزهـر" و"البحث العلمي"

منوعات

مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

رحاب هاني تكتب: 9 حقائق غير مفيدة إطلاقًا.. رقم 10 هتدهشك!

بعد واقعة «شيما».. أغاني «التوك توك» تورط حلمي بكر

المثقف

بالأسماء.. الفائزون بجوائز مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2017

ولاد الكار

«الصحفيين»: 4 فبراير.. استئناف رحلات اليوم الواحد

الأبراج اليوم

«لأنها زى البحر قلابة».. دليلك الشامل مع البنت «الجوزاء»

الصحة

تغذية الطفل بالمياه قبل 6 أشهر تؤدى للوفاة

الدستور على فيسبوك
ads