وزير الثقافة يهنئ مؤسسة ساويرس الثقافية بدورتها الـ13

هنأ حلمي النمنم، وزير الثقافة، مؤسسة ساويرس الثقافية فى دورتها الـ13 خلال حفل توزيع جوائزها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وأعلنت مؤسسة ساويرس قبل أسبوعين عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكُتّاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم في أفرع الجائزة المختلفة.



وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية بفرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي، 6 أعمال هي حكايات الحسن والحزن لـ"أحمد شوقي علي"،" أنثى موازية" لـ"علي سيد"، في غرفة العنكبوت لـ"محمد عبدالنبي"، "سورة الأفعى" لـ"مصطفى الشيمي"،"مقام غيابك" لـ"مينا هاني"،"الرجل النملة" لـ"هشام البواردي".



في فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "خط انتحار" لـ"أمير زكي"، "جنازة ثانية لرجل وحيد" لـ"دعاء إبراهيم"، "البطلة لا يجب أن تكون بدينة" لـ"شيرين فتحي"،" نشيد الجنرال" لـ"مارك مجدي"،" زعربانة" لـ"محمد أحمد فؤاد"، "موسم الهجرة لأركيديا" لـ"محمد علاء الدين".



جاءت القائمة القصيرة في السيناريو للكُتّاب الشباب أيضا:"تحقيق في اختفاء سيد جابر" لـ"أحمد المصري"، "شحاتة هارون (آخر الموهيكان)" لـ"رشا عزت"،" مصيف الأسرة السعيدة" لـ" سيد محمود عمر"، " لآخر نفس" لـ"محمد عبدالقادر مصطفي "،"نوة" لـ"عمرو محمود بدر".