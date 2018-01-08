«الجنيه السوداني هيعوم».. الدولار بـ30 والإعدام عقوبة تجار العملة

ارتفع سعر الدولار بشكل غير مسبوق في السودان، ووصل لرقم قياسي مقتربًا من 30 جنيها، لأول مرة وسط توقعات بأن يستمر في الارتفاع وأن تتخذ الحكومة قرارًا بتعويمه.



وأصدرت الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي قرارات مشدّدة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية «السوق السوداء» وتصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد.



وبلغ سعر الدولار بالسوق الموازي اليوم 29 جنيهًا للشراء مقابل 29.5 للبيع.



وقال عدد من التجار في تصريحات لـ«سوداني تربيون» إن السبب في ذلك قلة المعروض بالسوق وزيادة الطلب عليه من شركات كبيرة أغلبها يعمل في مجال الأدوية.



وبلغ سعر الدولار بالسوق الموازي يوم الأحد 27.5 جنيه للشراء مقابل 28 جنيهًا للبيع.



وأفاد تاجر يعمل بالسوق الموازي أن معظم التجار نقلوا مدخراتهم من العملات الأجنبية خارج البلاد، بعد إجراءات الحكومة الأخيرة والحملات المكثفة التي تشنها على التجار، مشيرًا إلى أن إجراءات الحكومة جاءت بنتائج عكسية لأن الدولار قبل الإجراءات كان يساوي 22 جنيهًا والآن يقترب من 30 جنيهًا، وسيواصل الارتفاع حتي يصل 50 جنيهًا لأن بنك السودان المركزي لا يملك احتياطات من النقد الأجنبي، وكلما رفع البنك المركزي سعر الدولار، سيرفع السوق الموازية أسعاره.