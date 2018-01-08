سميح ساويرس: شمس الإتربي صاحبة فكرة «الجائزة»

قال رجل الأعمال سميح ساويرس عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، إنَّ الراحلة شمس الإتربي هي صاحبة فكرة الجائزة.



وكرَّم «ساويرس»، اسم الراحلة شمس الإتربي خلال حفل توزيع جوائز مسابقة «ساويرس الثقافية» علام 2017، المقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وكانت مؤسسة «ساويرس»، أعلنت قبل أسبوعين عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم في أفرع الجائزة المختلفة.



وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية بفرع شباب الأدباء بحسب الترتيب الأبجدي ستة أعمال هي «حكايات الحسن والحزن» لأحمد شوقي علي، و« أنثى موازية» لعلي سيد، و«في غرفة العنكبوت» لمحمد عبدالنبي، و«سورة الأفعى» لمصطفى الشيمي، و«مقام غيابك» لمينا هاني، و«الرجل النملة» لهشام البواردي.



وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدَّرت القائمة القصيرة مجموعات «خط انتحار» لأمير زكي، و«جنازة ثانية لرجل وحيد» لدعاء إبراهيم، و«البطلة لا يجب أن تكون بدينة» لشيرين فتحي، و«نشيد الجنرال» لمارك مجدي، و«زعربانة» لمحمد أحمد فؤاد، و«موسم الهجرة لأركيديا» لمحمد علاء الدين.



بينما جاءت القائمة القصيرة في السيناريو للكتاب الشباب أيضًا كالتالي: «تحقيق في اختفاء سيد جابر» لأحمد المصري، و«شحاتة هارون» (آخر الموهيكان) لرشا عزت، و«مصيف الأسرة السعيدة» لسيد محمود عمر، و«لآخر نفس» لمحمد عبد القادر مصطفى، و«نوة» لعمرو محمود بدر.



