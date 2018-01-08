أحمد حلمي يقدم فقرات حفل «ساويرس الثقافية»

بدأ الفنان الكوميدي أحمد حلمي حفل مؤسسة ساويرس الثقافية بإلقاء كلمة عن شمس الإتربي، مؤكدًا أنها وطنية صميمة أحبّت هذا الوطن وكان لها العديد من الاسهامات أبرزها صالونها الثقافي الذي ولدت فيه جائزة ساويرس من 13عامًا.



كما حلمي رحّب بالدكتور محمد أبوالغار، رئيس مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، وقال إنه منذ 13 عامًا يتحدث بالإنابة عن لجنة أمناء الجائزة ويدور الحوار بينهم بالفصحي، لكن اليوم سيتكلم بالعاميّة، ليكون أقرب وأكثر حميمية.



وتابع: أعرف الإتربي منذ أكثر 13عامًا حيث حدثتني شمس أن سميح ساويرس يرغب في إنشاء جائزة واجتمعنا وتحدثنا في الأمر، ورحلت شمس الإتربي وكبرت الجائزة لافتًا إلى أنها تكتب الإعلان والبروفات وتكلم المحكمين هاتفيًا، مشيرًا إلى أن الإتربي غير موجودة، الآن، ونورا سليم وزملائها هن من قمن بالمهمة، شمس كانت وطنية عظيمة ومن أهم أصدقائها نجيب وسميح ساويرس.