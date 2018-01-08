حملة بشوارع المحلة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات

نفذ حي ثان حملة لنظافة الشوارع شملت عدة شوارع داخل نطاق الحي وإمتدت لتشمل شارع نادي الشرطة في مدخل مدينة المحلة بعد كوبري الرباط الرابط بين مدخل المدينة وطريق المحلة - زفتي.



تم خلال الحملة متابعة نظافة الحي بشكل عام وأيضًا تم رفع مخلفات بناء وتكسير أعمال الأسفلت نتيجة لاعمال الصرف بشارع نادى الشرطه من قبل جهاز النظافة.



أشرف علي الحملة نائب رئيس الحى سهام المحمدي ومساعدي رئيس حي ثان المحلة الكبري عمر السيد وأحمد أبوقمر، وتأتي هذه الحملة ضمن خطة المدينة لإزالة أي إشغالات أولًا بأول بنَاءً علي تعليمات أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري.