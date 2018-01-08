القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
09:15 م

الحوثيون ينشرون فيديو لاستهداف مقاتلة تابعة للتحالف العربي
07:36 م

رحاب هاني تكتب: 9 حقائق غير مفيدة إطلاقًا.. رقم 10 هتدهشك!
05:18 م

كولومبيا والفلبين الأكثر سعادة حول العالم وإيران والعراق الأتعس
11:50 ص

قاضية بـ«الدستورى الفرنسى»: أبطلنا 10 ملايين صوت فى الانتخابات الرئاسية
07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
07:28 ص

اليوم.. نظر استئناف مبارك ونجليه على تأييد الحجز الإدارى لأموالهم
04:06 م

بالتواريخ.. رحلة المصرية للاتصالات من أول خط أرضي إلى شبكة «we»
02:27 ص

بالفيديو.. لحظة سقوط سيدة إثيوبية من الطابق السابع بدار السلام
02:02 ص

خبراء بيئيون يكشفون أسباب نفوق حوت الإسكندرية
12:42 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
10:11 م

السودان يأسف لإدراجه على قائمة منتهكي الحريات الدينية
09:04 م

تحقيقات النيابة فى واقعة «عفروتو المقطم»: هبوط بالدورة الدموية وراء الوفاة
محافظات
الإثنين 08/يناير/2018 - 08:32 م

حملة بشوارع المحلة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2015411

نفذ حي ثان حملة لنظافة الشوارع شملت عدة شوارع داخل نطاق الحي وإمتدت لتشمل شارع نادي الشرطة في مدخل مدينة المحلة بعد كوبري الرباط الرابط بين مدخل المدينة وطريق المحلة - زفتي.

تم خلال الحملة متابعة نظافة الحي بشكل عام وأيضًا تم رفع مخلفات بناء وتكسير أعمال الأسفلت نتيجة لاعمال الصرف بشارع نادى الشرطه من قبل جهاز النظافة.

أشرف علي الحملة نائب رئيس الحى سهام المحمدي ومساعدي رئيس حي ثان المحلة الكبري عمر السيد وأحمد أبوقمر، وتأتي هذه الحملة ضمن خطة المدينة لإزالة أي إشغالات أولًا بأول بنَاءً علي تعليمات أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري.

حملة بشوارع المحلة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات
حملة بشوارع المحلة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات
حملة بشوارع المحلة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات
حملة بشوارع المحلة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات
حملة بشوارع المحلة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات
الآن

بين الشوطين.. جمهور الزمالك يطالب برحيل «مرسي والشناوي» (فيديو)

صناع وأبطال «جدو نحنوح»: الفيلم كوميدي ويقدم رسالة

صيحات جماهير الأهلي تعلو في «ميت عقبة» (فيديو)

مادلين طبر وبشرى في حفل توزيع جوائز «ساويرس الثقافية» (صور)

الأكثر قراءة

حبس معاون مباحث «المقطم» لاتهامه في واقعة «مقتل عفروتو»

فيديو.. زوجة «أوس أوس» تعترف بعدم حبها له

لهذا السبب تحركت السمكة المقلية!

«الجنيه السوداني هيعوم».. الدولار بـ30 والإعدام عقوبة تجار العملة

ألبومات الصور

بالصور.. إقبال ضعيف فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بسوهاج

المؤتمر الأول للاتحاد العربى للقضاء الإدارى

النادى الاجتماعى بمطروح يحتفل بأعياد الميلاد

بالصور.. إطلالات أجمل فنانات العالم فى حفل «جولدن جلوب»

نجم الساعة

كيف هزمت مصر الإرهاب فى احتفالات عيد الميلاد؟

ads
الأكثر قراءة

حبس معاون مباحث «المقطم» لاتهامه في واقعة «مقتل عفروتو»

فيديو.. زوجة «أوس أوس» تعترف بعدم حبها له

لهذا السبب تحركت السمكة المقلية!

«الجنيه السوداني هيعوم».. الدولار بـ30 والإعدام عقوبة تجار العملة

كشكول

الطفل الكذاب.. السبب قبل العجب

"إبراهيم نشأت" يطالب بـ"لجنة" لتعيين معاونين في المديريات

محمود صقر: نحتاج إلى بيئة مشجعة للبحث العلمي

رئيس مجلس الأباء بالقاهرة: أنا "الممثل الشرعي" لأولياء الأمور

عرض خاص بفندق الماسة لثمرة تعاون "الأزهـر" و"البحث العلمي"

منوعات

مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

رحاب هاني تكتب: 9 حقائق غير مفيدة إطلاقًا.. رقم 10 هتدهشك!

بعد واقعة «شيما».. أغاني «التوك توك» تورط حلمي بكر

المثقف

بالأسماء.. الفائزون بجوائز مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2017

ولاد الكار

«الصحفيين»: 4 فبراير.. استئناف رحلات اليوم الواحد

مقالات الرأي
مصطفي الجارحي

​ هنا سوهاج.. الشامى يتألق ومظاهرة فى حب عبلة

المزيد
الأبراج اليوم

«لأنها زى البحر قلابة».. دليلك الشامل مع البنت «الجوزاء»

الصحة

تغذية الطفل بالمياه قبل 6 أشهر تؤدى للوفاة

الدستور على فيسبوك
ads