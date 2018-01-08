«الدستور» ترصد أولى خطوات إنشاء مدينة الفضاء وبناء القمر الصناعي المصري

بعد موافقة مجلس النواب، مؤخرًا، على مشروع قانون إنشاء «وكالة الفضاء المصرية»، تحول الحلم إلى حقيقة، وأصبحت مصر قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى عصر جديد، يهدف إلى بناء قدراتها الذاتية، فى مجال علوم الفضاء، وتوطين وامتلاك تكنولوجيا جديدة، تضعها فى مكانتها اللائقة بين الكبار فى العالم.

وقد بدأت الدولة، على الأرض، فى مشروع إنشاء مجمع فضائى مصرى، ومدينة «الفضاء»، التى تهدف إلى إنشاء أقمار صناعية بأيد مصرية، وتأهيل الكوادر الشابة للعمل فى هذا المجال، مع إقامة أول مركز لتجميع الأقمار فى مصر، بالتعاون مع الصين.

كما أعلنت الحكومة عن مشروع إطلاق أول قمر صناعى بمكونات مصرية، بنسبة تصنيع محلى تتراوح بين ٧٠ و٨٠٪، فى يوليو من العام المقبل، بالتعاون مع اليابان، ما يسهم فى تنويع مصادر التكنولوجيا، وبناء وامتلاك القدرات الذاتية فى هذا المجال، بما يخدم استراتيجية الدولة فى التنمية الشاملة.

«الدستور» ترصد أولى خطوات مصر فى دخول عصر تكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية، وتستعرض رأى جميع الجهات المشاركة فى المشروع، ودور كل منها فى تحقيق الحلم الكبير.



التعليم العالى:

30 مهندسًا من بين أفضل الكوادر المتخصصة يعملون بالمشروع

قالت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن مشروع «وكالة الفضاء المصرية» يربط بين جميع الهيئات والمراكز البحثية المعنية بعلوم الفضاء داخل مصر، كاشفة أن الوكالة ستستعين فى المشروع بأكثر من ٣٠ مهندسا مصريا، من بين أفضل الكوادر البشرية المتخصصة فى علوم الفضاء. وأضافت المصادر، أن الوكالة ستقوم باستخدام أحدث البرامج التقنية، للعمل على دخول مصر بقوة إلى عصر التكتلات الفضائية، ودعم وتأسيس بنية تحتية متطورة فيها، تسمح بتصنيع الأنظمة الفضائية، مشيرة إلى أن وحدة التحكم الخاصة بالقمر الصناعى، وبعض الأجزاء التى ستدخل فى تركيبه، مثل الكاميرات، ستكون صناعة مصرية ١٠٠٪.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف بشكل شامل إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، بما يمكن البلاد من امتلاك مصر القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى، لافتة إلى أن أعمال إنشاء مدينة الفضاء المصرية، ومجمع تجميع الأقمار الصناعية ستبدأ قريبا، بالتعاون مع الجانب الصينى، فى موقعها بجوار طريق (القاهرة – السويس)، وأن المرحلة الأولى من المدينة ستنتهى قبل نهاية العام الجارى.

وذكرت أن وكالة الفضاء ستسهم فى تطور مصر، ودعم جميع النواحى العلمية، وخدمة أهداف التنمية، أسوة بالعديد من دول العالم، خاصة أنها تقوم على استخدام أحدث النظم العالمية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، بما تشمله من تصميم وتطوير وتجميع واختبار وتشغيل وصيانة.

وقالت إن خطة الوزارة تقوم على دعم الكوادر المطلوبة للعمل بوكالة الفضاء المصرية، والمساهمة فى بناء البنية التحتية اللازمة لها، وتوفير الموارد العلمية والفنية المطلوبة لها، مشيرة إلى أن تمويل الخطة سيعتمد على عدة مصادر، منها الاعتمادات المالية المخصصة من الدولة، والمنح والقروض التى ستعقدها الوكالة مع بعض الجهات والهيئات والأجهزة المعنية فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى التبرعات والإعانات، والاستثمارات فى المشروع.

الاستثمار:

دراسات لتطوير التشريعات.. و«الصناعة»: تخصيص أراض للوكالة

أكد مصدر مطلع بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة أعدت قبل شهرين لجنة خاصة تولت بحث الإطار التشريعى الخاص بتنظيم أعمال الاستثمار الصناعى فى قطاعات الفضاء، من تجارة وإنتاج مكونات الأقمار الصناعية.

وقال إن اللجنة خلصت إلى وجود بعض التعديلات الواجبة على التشريعات لتنظيم العملية، بما يسمح بتداول الاستثمارات فى القطاع وفق الإطار العالمى بكل حيادية، ولا يتعارض فى الوقت نفسه مع معطيات الأمن القومى فى مصر.

وتابع أن اللجنة درست اقتراحا خاصا من وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، يهدف إلى تدشين إطار تشريعى جديد، يختص بمجال الاستثمار فى الفضاء، وإنتاج مكونات الأقمار الصناعية، تمهيدا لعرضه على البرلمان فى المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك اتصالا مباشرا بين وزارة الاستثمار ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بهدف التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية، والجهات المختصة، من أجل توفير الدعم اللازم، والاعتمادات المالية المطلوبة، لدعم المشروع القومى الكبير.

كما كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا دراسة وتخصيص الأراضى المطلوبة لوكالة الفضاء المصرية، بالمشاركة مع «المركز الوطنى لتخطيط واستخدام أراضى الدولة»، مشيرة إلى أن الوكالة لن يتم إنشاؤها على منطقة صناعية عادية، لكونها تتطلب مواصفات خاصة، وتأمينًا من نوع خاص.

وأضافت المصادر، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع بعض الجهات المعنية، ومراكز التدريب، للعمل على تدريب الشباب على تكنولوجيا الفضاء، مشددة على أن الوكالة تحتاج إلى دعم مادى كبير، فضلًا عن تسويقها إعلاميًا بشكل صحيح، حتى تكون نقطة انطلاق لمصر، تتسق مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة فى المجالات المختلفة.

أما مدحت يوسف، رئيس عمليات وزارة البترول السابق، فقال إن الوزارة والشركات التابعة لها على أتم الاستعداد لدعم مدينة الفضاء.



خبراء اتصالات:

غزو الفضاء هدف استراتيجى.. وندرس التجارب العالمية لضمان النجاح

كشف خبراء فى مجال الاتصالات أن إطلاق الوكالة المصرية للفضاء الإلكترونى، سيدخل بمصر إلى عصر صناعة وتوطين الأقمار الصناعية، ويفتح الباب أمام الشركات لضخ استثمارات كبيرة فى السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.

وقال المهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز ينسق حاليا مع وزارة البحث العلمى والجهات المعنية بإنشاء الوكالة المصرية للفضاء الإلكترونى، كاشفا أنه تجرى حاليا دراسة جميع الاشتراطات اللازمة لاستكمال ملامح هذا المشروع القومى خلال الفترة الحالية. وأضاف: «هناك تجارب لدول كثيرة ستتم الاستفادة منها، خاصة أن تصنيع الأقمار الصناعية فى مصر سيؤثر تأثيرا إيجابيا على سوق تكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات».

ورأى الدكتور عبدالرحمن الصاوى، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن مشروع إطلاق الوكالة المصرية للفضاء الإلكترونى تأخر كثيرا، لافتا إلى أن هناك ٢٠ دولة نجحت بالفعل فى إطلاق أقمارها الصناعية، و«حان الوقت لكى تدخل مصر ضمن هذه القائمة».

وذكر الصاوى أن مفهوم إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض التعليم، والاتصالات، والمراقبة، والتجسس، والبث الفضائى، والإذاعى، أصبح متاحا للجميع بعد انخفاض التكاليف الاقتصادية، وعدم الاعتماد على منصات صواريخ، مشيرا إلى أن توطين صناعة الأقمار الصناعية بات هدفا استراتيجيا لمصر خلال المرحلة الحالية.

وأضاف الصاوى أن وزارة الاتصالات لديها خطة لدعم البحث والتطوير فى هذا المجال من خلال الشركات العالمية، موضحا أن تكلفة الأقمار الصغيرة تتراوح ما بين ١٠ و١٥٠ ألف دولار، حسب عمر القمر، الذى يتراوح بين ٢ و٦ سنوات، وتدور فى مدارات قريبة جدا من الأرض.

واستكمل: هناك شركات عالمية، منها «فيسبوك»، و«جوجل»، و«سامسونج»، و«أبل»، أطلقت العديد من الأقمار الصناعية لدعم انتشار الإنترنت فى المناطق المحرومة منها، فى إفريقيا ودول العالم الفقيرة، لكن دخول مصر لمجال البحث العلمى والتطوير، سيؤدى إلى خلق جيل جديد من الشباب، قادر على التعامل مع العالم بشكل أكثر كفاءة.



رجال أعمال: مستعدون للتمويل.. و«اتحاد الصناعات»: غرفة خاصة لصُناع الأقمار الصناعية قريبًا

رأى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد سيكون له دور كبير فى المشروع، كاشفا أنه سيتقدم قريبا بطلب لاستحداث غرفة جديدة بالاتحاد تختص بصناع وتجار الأقمار الصناعية، أسوة بغرفة التطوير العقارى، التى لا تزال تحت التأسيس.

وأضاف: «هدف الغرفة الجديدة سيكون متابعة المتعاملين فى هذا المجال فى الصناعة والتجارة والبيع، بما يسهم فى تطوير المنظومة وتطويرها»، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم عرضه فى اجتماع الاتحاد، المقرر خلال الشهر المقبل، بعد موافقة أعضاء الشعبة عليه، تمهيدًا لعرضه على وزير الصناعة، بعد موافقة أعضاء الاتحاد. وذكر أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل، كما سيعمل على تحويل دفة الاستثمارات فى هذا القطاع لمصر، بعد أن تشبعت منه الدول المتعاملة فيه منذ زمن، متوقعًا أن يحقق ما لا يقل عن ١٠٠ مليار دولار استثمارات على مدار ١٠ سنوات.

وأبدى فتح الله فوزى، نائب رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، ترحيبه بمشروع إنشاء مجمع فضائى مصرى بمدينة الفضاء، مشددًا على أن رجال الأعمال على أتم الاستعداد لتمويل المشروع القومى الجديد، الهادف إلى إنتاج أقمار صناعية بأيدٍ مصرية.

ورأى فوزى أن المشروع الجديد يحتاج إلى تمويل ضخم يصل حجمه إلى ٢٠ مليار دولار كبداية، بما يسمح بتحويل المجال الجديد إلى صناعة حيوية، لافتًا إلى أن المشروع سيتم طرحه على أجندة الدورة الجديدة لاجتماع الجمعية، تمهيدًا لمناقشته، وبحث سبل دعمه، وضخ استثمارات جديدة فيه.

وقال أحمد مهيب، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: «لا مانع من المساهمة فى تمويل مشروع الأقمار الصناعية المصرية، باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التى تستهدفها الدولة، فضلا عن أنه يدعم وجود خطوط دفاع استراتيجية جديدة، بما يحقق الأمن والاستقرار القومى للدولة».

وأضاف: «لا بد من تحديد قانون ومعايير واضحة للمساهمة فى صناعة الأقمار الصناعية، خاصة أن عصرنا هو عصر تكنولوجيا الفضاء، والأقمار الصناعية دخلت فى مختلف نواحى حياتنا منذ وقت طويل».

وأشار إلى أن مساهمى القطاع الخاص من رجال الأعمال سيكون لهم دور إيجابى، طالما تحددت ملامح المشروع، مشددا على أهمية إعداد دراسات استراتيجية قوية، ووضع خطوط عريضة للعمل، تسمح للجميع بالمساهمة فى المشروع الكبير، كل فى تخصصه ومجاله.

وتابع: «القطاع الخاص له دور فاعل، بشرط توفر قاعدة بيانات ليتم التعامل على أساسها، فحجم هذه الصناعة عملاق وجذاب، ويغرى الجميع للمشاركة والاستفادة منه، ودخول عصر التكنولوجيا من أوسع أبوابه».

وأشاد مهيب بأهمية المشروعات القومية الحالية ودورها فى قيادة عملية التنمية، معتبرا أنها أقصر الطرق لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الربحية لرجال الأعمال والدولة معا، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فيها، مشددا على أهمية الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة فى الأقمار الصناعية، لمعرفة آليات عمل الأقمار الصناعية وكيفية إدارة هذه المشروعات، لتحقيق أفضل أرباح ممكنة منها.

كما رحب صلاح حيدر، محلل أسواق المال، بمشروع إنشاء وكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا قدرة البورصة المصرية على تمويل المشروع، لكونها منصة أساسية للتمويل، كما أنها تعمل على دعم العمليات التشغيلية والتوسعات والأنشطة المختلفة.



قرار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مؤخرًا على مشروع قانون إنشاء «وكالة الفضاء المصرية»، على أن تكون تبعيتها لرئاسة الجمهورية.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تنشأ هيئة عامة، تسمى «وكالة الفضاء المصرية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى فى مدينة القاهرة، على أن يكون لها الحق فى إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

ووفقا للقانون، تهدف الوكالة الجديدة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية.