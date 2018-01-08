القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
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الإثنين 08/يناير/2018 - 08:26 م

تأجيل محاكمة متهم باحتجاز مواطن وتوقيعه علي إيصالات أمانة للغد

صورة من ارشيفية
صورة من ارشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2015407

حجزت محكمة جنايات القاهرة دائرة الأميرية المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة فؤاد فتحي صالح وآخرين لاحتجزهم خالد عبد الله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة للحكم غدًا.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 2083 لسنة 2014 جنايات الأميرية احتجاز المتهم فؤاد فتحي صالح للمجني عليه خالد عبد الله بالاشتراك مع آخرين إثر خلاف بين المجني عليه وزوجته داليا سعيد التي اشترت شقة من زوجها المجني عليه وإعطاءه إيصال أمانة بسعر الشقة لحين تسديدة سعرها، وعندما علمت بأنه طلقها طالبته بالإيصال إلا أنه رفض لأنه يأخذ ثمن الشقة فقامت استئجار بلطجية لاحتجازه داخل محل بالإكره وتوقيعه على إيصالات أمانة عددها 6 إيصالات.

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