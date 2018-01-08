القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
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الإثنين 08/يناير/2018 - 08:26 م

بين الشوطين.. جمهور الزمالك يطالب برحيل «مرسي والشناوي» (فيديو)

جمهور الزمالك
جمهور الزمالك
محمد عبدالعزيز عدسة:عبدالله هشام
dostor.org/2015406

طالب عدد من جماهير نادي الزمالك، برحيل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعدد من لاعبيه عقب نتيجة الشوط الأول والتي تلقت فيها شباك الزمالك هدفين من لاعبي النادي الأهلي.

وقال أحد المشجعين، إن نادي الزمالك كبير وعريق وحصل على بطولات قبل النادي الأهلي، مؤكدا أن الأزمة ليست في المدرب الجديد إيهاب جلال، موضحا أن "باسم مرسي" و"أحمد الشناوي" لا يصلحان لـ اللعب باسم الزمالك، معلقا: "أحمد الشناوي ده وهم".

وأضاف أحد المشجعين، أن الزمالك يعاني من سوء الحظ، موضحًا أن الكابتن إيهاب جلال مدرب الزمالك لم تضح بصمته بعد، موجهًا رسالة للاعب الزمالك باسم مرسي: "مش بالعافية يا باسم حترجع واحدة واحدة"، مؤكدا أن مرسي يسعى للعودة إلى الملعب سريعًا فأصر على تسديد ضربة الجزاء التي أضاعها.

وأوضح أن الفريق يفتقر لكبار اللاعبين بعد رحيل عدد كبير منهم مثل شيكابالا، وعمر جابر، معلقا: "لازم يكون في حد كبير بيلعب".

فيما قال المهندس طلعت، أحد مشجعي الزمالك، إن حارس المرمى أحمد الشناوي يؤكد رغبته في الرحيل عن الفريق، مشيرا إلى أنه يسعى للالتحاق بالنادي الأهلي، معلقا: "إيه اللي بيعملوه فينا ده والله حرام"، مطالبا بمنع باسم مرسي من دخول نادي الزمالك عقب ضياع ضربة الجزاء، موضحا أن باسم صنع طفرة لمدة سنة واحدة.

ووصف لاعبي الزمالك بأنهم يفتقدون الروح الحقيقية التي تحقق الفوز، موضحا أن الحل الأمثل لنادي الزمالك هو استبدال اللاعبين الحاليين بفريق من الناشئين، قائلا: "اللي يدوس تراب الزمالك يحامي عليه".

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