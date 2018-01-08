القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
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الإثنين 08/يناير/2018 - 08:24 م

خالد عيش: 40 نقابة مستقلة تطلب الانضمام لاتحاد العمال

خالد عيش
خالد عيش
دعاء جابر
dostor.org/2015404

قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد يرحب بكل النقابات المستقلة التي ترغب في توفيق أوضاعها مع النقابات العامة، مؤكدا أن الباب مفتوح لكل نقابة توفق أوضاعها وتقدم أوراق انضمامها للنقابة العامة التابعة لها.

وأضاف "عيش" في تصريح لـ«الدستور»، أن هناك أكثر من 40 نقابة تقدموا بأوراقهم للاتحاد حتى الآن لتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن تلك النقابات تم إرسال أوراقها للنقابات المعنية بها لدراستها وتحديد مدى قبول أوراقها من تأجيله لحين استيفاء جميع شروط وضوابط ونظم القانون بها، موضحا أن تلك النقابات تمركزت أكثرها في النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية.

ومن جانبه؛ أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن اتجاه الاتحاد لقبول أوراق النقابات المستقلة لانضمامها للنقابات العامة خطوة جيدة تؤكد على حرص الاتحاد لتوحيد الحركة العمالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف الجمل، أن طلب النقابات المستقلة الانضمام لعضوية الاتحاد والنقابات العامة يؤكد قوة الاتحاد، ويضرب بمزاعم المتربصين بهذا الكيان عرض الحائط، وهي خطوة ليست اضطرارية للمستقلة، ولكن نابعة من علمهم بأن الاتحاد يدافع عن كافة العمال، حتى غير المنتمين أو المتمتعين بعضويته.

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