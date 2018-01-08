القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
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الإثنين 08/يناير/2018 - 08:19 م

«مجلة نور» تكشف تفاصيل مسلسل نور في مؤتمر صحفي (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
رانيا محمود
dostor.org/2015402

عقدت مجلة نور، التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مسلسلها الجديد «نور وبوابة التاريخ» المقرر إذاعته رمضان المقبل.

وقدّمت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي فعاليات المؤتمر التي قدّمت فيه نبذة عن المجلة وإعلان مسلسل نور التي قامت بإنتاجه.

وحضر المؤتمر الإعلامي أسامة كمال ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، الممثل عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والدكتور بركات محمد حسانين.

تم عرض حلقتين من مسسلسل نور وبوابة التاريخ والعمل هو عبارة عن مسلسل كارتوني ثلاثي الأبعاد موجه للأطفال عن دور العلماء المسلمين في إثراء الحضارة البشرية باختراعاتهم وفكرهم ومؤلفاتهم في العلوم المختلفه من خلال شخصية نور الكرتونية.

وقام بغناء أغنية نور المطرب الكبير مدحت صالح من كلمات كوثر مصطفي وألحان وتوزيع شريف نور.

«مجلة نور» تكشف تفاصيل مسلسل نور في مؤتمر صحفي (صور)
«مجلة نور» تكشف تفاصيل مسلسل نور في مؤتمر صحفي (صور)
«مجلة نور» تكشف تفاصيل مسلسل نور في مؤتمر صحفي (صور)
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