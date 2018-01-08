مدير شركة سياحة: لم يتم إلغاء آية رحلات للبالون في الأقصر

حلقت اليوم الاثنين، 7 رحلات للبالون الطائر فوق المناطق السياحية والأثرية بمنطقة غرب الأقصر.



وقال هشام الدسوقي، مدير أحدي الشركات السياحية العاملة بمجال سياحة البالون بالأقصر، إن تجربة البالون الطائر والتحليق على ضفاف النيل، وفوق المناطق السياحية والأثرية تعد من الأشياء التي يحرص السائحون من مختلف بلدان العالم علي تجربتها.



وأشار خلال تصريح خاص لـ" الدستور" إلي أن شركات البالون لم تتلق أية إخطارات من جانب السائحين بشأن إلغاء رحلاتهم بالبالون الطائر عقب وقوع حادث البالون الأخير، نظرًا لثقتهم في الشركات المصرية العاملة بذلك النوع من الطيران.



وأكد أن هناك رواجًا كبيرًا للغاية من جانب السائحين والمصريين وهذا ما جعل هذا الموسم السياحي موسمًا ناجحًا من الدرجة الأولي.

