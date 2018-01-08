«عبد العال» و«أبو العزم» و«جمعة» يصلون مقر عقد مؤتمر القضاء الإداري

وصل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير الشؤون البرلمانية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أحد فنادق الزمالك؛ لحضور مؤتمر «سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية».



ويفتتح فعاليات المؤتمر- الذي يعقد على مدار يومين- المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ويحضره عدد من الشخصيات العامة والوزراء، أبرزهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من السفراء العرب والأجانب وكبار رجال الدولة.



ويهدف المؤتمر للإطلاع على الممارسات في الدول العربية، للأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية، ولتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة، وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على كافة أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.



ويشارك مجلس أوروبا «مفوضية البندقة» فى المؤتمر ويمثله المستشار جول مارتين، المستشار بمفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والقاضية كلير بازى من المجلس الدستوري الفرنسي، وهو المجلس الذى يضم فى عضويته رؤساء الجمهورية الفرنسية السابقين.