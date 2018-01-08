اليوم.. 5 طلبات إحاطة على أجندة «طاقة البرلمان»

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين اجتماعين، أحدهما لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من كلًا من:



- النائب يوسف الصاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية العجمين مركز أبشواي – محافظة الفيوم وإدراجه في موازنة 20172018.

- النائب عبدالوهاب أحمد خليل، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز أطفيح – محافظة الجيزة رغم انتهاء الأعمال بمشروع الصرف الصحي بالمدينة.

- النائب ثروت سويلم، بشأن قرار إدخال الغاز الطبيعي لبعض مدن محافظة الشرقية.



وتستكمل اللجنة في نفس الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب وجيه أباظة، بشأن المشاكل والتحديات التي تعوق تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل.



أما الاجتماع الثاني للجنة يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن إنشاء محطة تعبئة أسطوانات الغاز للمنازل بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.