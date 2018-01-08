«صناعة البرلمان» تبحث إجراءات الحكومة لحماية مصانع الحديد والأسمنت

تستكمل لجنة الصناعة بمجلس النواب في الرابعة عصرًا، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من سعد الجمال، وعبدالحميد كمال، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية مصانع الحديد والصلب المصرية، وخاصة مصنع الحديد والصلب الكائن بمنطقة التبيين بلقاهرة باعتباره رمزا للصناعة الوطنية.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري بشأن ما تعانيه الشركة القومية للأسمنت من خسائر باعتبارها إحدى قلاع الأسمنت المصرية.



وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أبو فراج عطا سليم بشأن إصلاح وتطوير شركة النقل والهندسة بالإسكندرية، ومدى حصول الشركة على شهادة الجودة الدولية والمحلية في الإنتاج والتصنيع وحجم وارداتها إلى السوق المصري ومدى وجود إستراتيجية لإصلاح هذه الشركة وتطويرها ومدى ما تحققه الشركة من أرباح وخسائر منذ عام 1990.