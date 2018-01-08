«المركزي للمحاسبات»: 4.6 مليار جنيه خسائر «مصر للحديد والصلب»

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الخاص بشركة الحديد والصلب (شركة مساهمة مصرية) ان خسائر الشركة بلغت نحو 4.652 مليار جنيه، بنسبة 238% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والبالغ نحو 1.954 مليار جنيه مما يتعين معه دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها تطبيقا لنص المادة رقم 38من القانون 203 الخاص بتنظيم قطاع الأعمال.



كما أظهر التقرير انه تم جرد الأصول الثابتة ومطابقة نتائجه على السجلات فيما عدا الأراضي حيث لم تقم الشركة بإجراء جرد لكافة الأراضي الموجودة في 30 يونيو الماضي لبيان المساحة والحدود، وقد طلب الجهاز بضرورة إجراء مسح شامل للأرضي بحوزة الشركة بمعرفة هيئة المساحة.