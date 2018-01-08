القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
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الإثنين 08/يناير/2018 - 09:32 ص

«المركزي للمحاسبات»: 4.6 مليار جنيه خسائر «مصر للحديد والصلب»

الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2014587

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الخاص بشركة الحديد والصلب (شركة مساهمة مصرية) ان خسائر الشركة بلغت نحو 4.652 مليار جنيه، بنسبة 238% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والبالغ نحو 1.954 مليار جنيه مما يتعين معه دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة او استمرارها تطبيقا لنص المادة رقم 38من القانون 203 الخاص بتنظيم قطاع الأعمال.

كما أظهر التقرير انه تم جرد الأصول الثابتة ومطابقة نتائجه على السجلات فيما عدا الأراضي حيث لم تقم الشركة بإجراء جرد لكافة الأراضي الموجودة في 30 يونيو الماضي لبيان المساحة والحدود، وقد طلب الجهاز بضرورة إجراء مسح شامل للأرضي بحوزة الشركة بمعرفة هيئة المساحة.

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