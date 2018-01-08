الرسالة الإعلامية والعمالة والجريمة الإلكترونية.. على أجندة 3 لجان بالبرلمان اليوم
تستكمل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة موضوع دعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاه شعوب القارة الإفريقية.
فيما تنعقد لجنة الدفاع والأمن القومي لبدء مناقشة ملف مواجهة الجريمة الإلكترونية ومشروعات القوانين المنظورة أمام اللجنة.
وتناقش لجنة القوى العاملة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد همام، مكرم رضوان، هشام الحصرى، بشأن عدم استجابة وزارة المالية لمطلب وزارة الزراعة بتثبيت 34 ألف عامل بمشروع التشجير.