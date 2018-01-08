اليوم.. «خارجية البرلمان» تناقش تعديلات «السلك الدبلوماسي»

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا لها في تمام الرابعة عصرًا، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.



ويلغي مشروع القانون المقدمة، بدلات الملابس ومصروفات سفر الخدم لأعضاء البعثات بالخارج، كما يستثني أعضاء البعثات من أحكام قانون «الخدمة المدنية» فيما يتعلق بالرواتب والعلاوات



فيما تعقد اللجنة اجتماعا آخر لها، في الخامسة مساءً، لبحث نتائج جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017، للنظر في تداعيات المذكرة المقدمة للكونجرس الأمريكي بخصوص أوضاع الأقباط في مصر، وكذا تقرير الهيئة العامة للاستعلامات الصادر في هذا الشأن، بحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.