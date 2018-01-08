اليوم.. «خطة البرلمان» تنهي جلسات الحوار المجتمعى لـ«المناقصات والمزايدات»

تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، الاستماع إلى آراء ومقترحات بعض الجهات والهيئات والنقابات والاتحادات والشركات المتعاملة بقانون المناقصات والمزايدات، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.



يُعقد الاجتماع بالقاعة العربية بالدور الأول بمبنى المجمع، ويشارك فيه هيئات مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية.



ومن المقرر أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة ضمن جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون المناقصات والمزايدات، ثم تبدأ بعدها اللجنة مناقشة داخلية لمواد القانون.