قانون مرور جديد يبتكره مواطن.. وقيمة المخالفة «الطعن بمطواة»

أُصيب عامل بـ«جرح نافذ»، وآخر قطعي بالكتف الأيسر، واشتباه نزيف بالبطن؛ إثر طعن طالب له بـ«مطواة»، بسبب تركه دراجته النارية أمام منزله دون إذن، وذلك في قرية مشلة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية.



وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، إخطارًا، من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز كفرالزيات من المستشفى، بوصول «حسن. م» 19سنة- عامل، ومقيم بقرية مشلة، مصابًا بما أُشير إليه آنفًا.



وانتقل الرائد أحمد الصباحي، رئيس مباحث مركز كفرالزيات، وبسؤال المجنى عليه؛ قرر بأن مشادة كلامية وقعت- أثناء تركه لدراجته النارية أمام منزل «أحمد. س» 19 سنة- طالب- تعدى عليه الأخير خلالها بالضرب بـ«مطواة» وإحداث إصابته.



وتم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، واتهم المجنى عليه بضربه بمطواة وإصابته بجرح في الساعد الأيسر.



وتحرر المحضر رقم 4009 جنح مركز كفرالزيات بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.