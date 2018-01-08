القاهرة : الإثنين 08 يناير 2018
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الإثنين 08/يناير/2018 - 09:11 ص

أبرزها مد الطوارئ وتعديل السجون.. مناقشة 14 ملف بالجلسة العامة للبرلمان

أبرزها مد الطوارئ
محمد جعفر
dostor.org/2014570

تبحث الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، عدد من الملفات والقرارات الجمهورية وتقارير اللجان النوعية المحالة إليها.

وينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 13 يناير 2018.

كما يصوت المجلس في نفس الجلسة على الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والخاص بالإفراج عن المسجونين بعد انتهاء نصف المدة حال حسن السير والسلوك.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لمناقشة تسع طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرا، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وتوفير الدواء وتطوير المساكن الشعبية القديمة، والتواصل الإعلامي المصري بالقارة الإفريقية.

وتستعرض الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، إلى جانب تعديلات مقدمة بشأن قانون العقوبات، وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964

كما تناقش الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ويصوت النواب على قانون الحكومة بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، وآخر بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ومن المقرر أن يعلن البرلمان موافقته اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، المعتمد في جنيف بتاريخ 9 أكتوبر 2015، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة اسلسكا - مصر بين وزارة التعليم العالي المصرية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "اسلسكا - فرنسا".

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